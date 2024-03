Manutentore, muratore e camerieri di ristorante

1 manutentore elettrico/elettrotecnico per inserimento nella squadra operativa dell’azienda. Preferibile il diploma tecnico (perito elettronico o dell’automazione). Lavoro a tempo determinato. Richieste: diploma elettronico, disponibilità a trasferte in Italia e all’estero con adeguata e interessante retribuzione. Zona di lavoro: Barga. Tel. 328.5623949.

1 muratore in mattoni, per impresa edile per eseguire opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni connesse, con prodotti e materiali da costruzione tradizionali. Preferibile esperienza, patente B e disponibilità a trasferte. Zona di lavoro: Barga. Lavoro a tempo determinato. Retribuzione mensile lorda: 1708 euro oltre indennità mensa e trasferte edili. Per candidarsi inviare curriculum alla mail: [email protected].

2 camerieri/e di ristorante. Ristorante dell’alta Garfagnana cerca personale che si occupi dell’apparecchiatura, servizio ai tavoli e pulizie fine servizio. Il lavoro sarà dal martedì alla domenica con 1gg libero, orari da concordare. Possibilità di alloggio in sede. Necessaria patente B e mezzo proprio. Inviare curriculum a e-mail: [email protected].