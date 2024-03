Lutto nel teatro barghigiano. Addio a Maurizio Biagioni

Lutto nel mondo del teatro della Valle del Serchio per la scomparsa dio Maurizio Biagioni, attore e regista nato a Castelnuovo e vissuto a Barga che se n’è andato a 69 anni; lasciando però in eredità a chi gli ha voluto bene ed a chi lo ha conosciuto per il suo lavoro, una grande passione e competenza per il teatro. In Valle del Serchio diversi i progetti ed i laboratori realizzati e nella sua Barga da ricordare sono senza dubbio, nel 2011, la messa in scena a delle "Libere donne di Magliano", libero adattamento dal romanzo di Mario Tobino; un progetto di Educazione alla Teatralità ideato e condotto in qualità di regista da Biagioni. Biagioni ha iniziato a lavorare giovanissimo in molte compagnie italiane nelle quali si forma e si perfeziona come attore, più recentemente ha lavorato con vari noti gruppi della Toscana come: i Kripton, Sipario Produzioni, Il Teatro di Piazza e d’Occasione e L’Arca Azzurra. In qualità di regista ha allestito molti spettacoli, tra cui L’Orlando Furioso per il Festival lirico Opera Barga e il Romeo end Juliet con il Row Cotton Young People’s Theatre. Al lavoro di attore e regista si specializza nella conduzione di laboratori didattici per le scuole e in corsi di formazione per attori. La cremazione della sua salma avverrà martedì, in forma privata. Lascia la moglie Maria Bertoncini, le figlie Gaia e Rebecca, i generi Maurizio e Fabio ai quali inviamo le nostre condoglianze.