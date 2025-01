Lucchese su Motolese. Piace il baby del Bologna

Non è più un mistero che alla Lucchese piacerebbe portare dentro l’attaccante esterno di 22 anni Mattia Gaddini, lucchese doc. L’Arezzo è disposto a cederlo in prestito ai rossoneri, ma la trattativa è di fatto in stand-by. Perché possa sbloccarsi, è necessario che Gorgone cambi il modulo tattico offensivo, perché in quel ruolo di ala sinistra, c’è già Fedato, anche se quest’ultimo non gioca una partita da diversi mesi.

Dopo le sicure partenze di Costantino (Catania), di Brotini (Livorno), di Djibril (Picerno) e Dumbravanu (Messina), il diesse Ferrarese proverà a convincere il Pescara a riprendersi Sasanelli, mentre Cartano dovrebbe rientrare alla Carrarese. Nessuna conferma alla voce di un possibile scambio di portieri: Anacoura alla Lucchese, Palmisani di ritorno al Frosinone, come non ha trovato conferma la notizia che la Lucchese sia interessata all’attaccante finlandese di 25 anni Eetu Vertainen.

Passando alle ‘entrate‘, gli obiettivi sono sempre i soliti: una punta centrale di spessore, dal momento che alle spalle di Magnaghi c’è il giovane Selvini; poi un difensore centrale, quindi un centrocampista e poi qualche altro a seconda di quante saranno le "uscite". Sono queste le novità di giornata. Ferrarese ha bussato alla porta del Bologna chiedendo la disponibilità di Mattia Motolese, 20 anni di Taranto, 188 centimetri ci altezza, nazionale Prima Under 17 e pii Under 19, in prestito quest’anno alla Carrarese in B dove però non ha mai giocato. Motolese, invece ha disputato 32 partite lo scorso anno in serie C nell’Olbia. Il giovanotto ha iniziato la sua carriera nella Stella Azzurra Lizzano, squadra del suo paese, poi a 9 anni è passato alla Cryos, altra società del tarantino. Di lì il trasferimento al Bologna, dove ha scalato tutti i gradini delle giovanili rossoblù, arrivando sino alla Primavera, con cui ha disputato 70 gare e fatto 2 gol. Nella stagione scorsa è andato in prestito all’Olbia, dove ha ritrova un ex compagno del Bologna, il difensore Montebugnoli, infine il ritorno alla base ed il successivo passaggio alla Carrarese. Si dice che la trattativa sia bene avviata. E sempre nel Bologna c’é il centrocampista marocchino di 19 anni Naum Byar che Ferrarese ha chiesto per sostituire Djibril.

Intanto la Lucchese sta completando la preparazione in vista della trasferta di sabato a Gubbio. Solo dopo la rifinitura, Gorgone scioglierà i dubbi sulla formazione. Si profila, in ogni caso, una squadra prudente. Infine sono in arrivo nuove penalizzazioni in serie C. Novara, Rimini, Taranto e Turris sono state deferite su segnalazione della Co.Vi.Soc. A quanto pare il Rimini dovrebbe cavarsela con 2 punti di penalizzazione.

Emiliano Pellegrini