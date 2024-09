“LuccAutori“ soffia su 30 candeline. E strizza l’occhio al maestro Puccini

In un momento in cui ben due librerie di riferimento in città hanno chiuso battente c’è ancor più bisogno di “LuccAutori“, il Festival che quest’anno taglia il 30esimo traguardo celebrando il libro ma anche l’arte e il cinema, in città e oltre.

“Non mi sono mai fermato – dice il suo patron Demetrio Brandi durante la presentazione dell’edizione 2024 ieri a Palazzo Orsetti –, neanche in quel 2001 quando Comune e Provincia mi voltarono le spalle e mi risolsi comunque a piantare una tenda in piazza Anfiteatro. Di strada ne abbiamo fatta tanta, e quest’anno contiamo di aggiunger un bel tassello, con un’edizione dedicata al maestro Puccini, sempre a braccetto con il Premio Letterario Racconti nella Rete giunto alla 23esima edizione“. Il festival letterario, che è sostenuto dal Comune di Lucca – erano presenti l’assessore alla cultura Mia Pisano e l’assessore al turismo Remo Santini – è in programma dal 5 al 20 ottobre. Gli incontri si terranno a Lucca presso la sala Cred, Palazzo Bernardini, Villa Bottini e a Barga al cinema Roma. La direzione artistica è appunto di Demetrio Brandi mentre la conduzione è di Elena Marchini.

A Villa Bottini, il 19 e 20 ottobre, saranno premiati i venticinque vincitori della 23ª edizione del premio Racconti nella Rete e la vincitrice della sezione cortometraggi. Diversi ospiti si alterneranno durante le giornate della manifestazione. Tra questi Bruno Bozzetto, Simone Tempia, Vittorino Andreoli, Marcello Sorgi, Margherita Zalaffi, Marco Lollobrigida, Chiara Lico, Paolo Restuccia, Maurizio Sessa, Marco De Angelis, Fabio Sironi, Luigi Nicolini, Mariacristina Di Giuseppe, Herman Cole, Roberta Vacca, Andrea Matucci, Cinzia Della Ciana. Il festival è patrocinato dalla Regione Toscana, Provincia di Lucca, Rai, Cesvot e sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura.

Primo appuntamento, sabato 5 ottobre alle 10 presso la sala conferenze Cred con la giornalista e scrittice Chiara Lico, volto noto del Tg2 Rai. Incontro organizzato con l’Ordine dei giornalisti della Toscana, Fondazione Giornalisti della Toscana, ed il Circolo della stampa di Lucca. Si parlerà di sport, cittadinanza ed integrazione attraverso la storia di Sirine Charaabi, atleta della nazionale italiana di boxe femminile, protagonista del libro “Il ring” (Giunti) scritto da Chiara Lico. Spazio anche all’arte contemporanea con alcune mostre come quella dedicata a Giacomo Puccini, “Un bel dì vedremo” a cura di Stefano Giraldi; “Racconti a colori”, che vede coinvolti gli studenti del liceo artistico Passaglia nella realizzazione dei disegni ispirati ai racconti vincitori del premio letterario. E quest’anno la mostra “Trent’anni di LuccAutori” con le immagini ormai storiche dei grandi nomi della cultura che sono stati ospiti della kermesse letteraria.

Da diversi anni viene coinvolta la Scuola di Cinema Immagina, diretta da Giuseppe Ferlito, che realizza a Lucca il cortometraggio del soggetto vincitore della sezione corti del premio. Tra i riconoscimenti che saranno assegnati durante il Festival LuccAutori ci sono il premio Buduàr per il miglior racconto umoristico, il premio Happyin per il miglior racconto di viaggio e il premio Fondazione Aidr per il vincitore più giovane. Tutti gli incontri in programma sono a ingresso libero e le giornate conclusive saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina you tube di “raccontinellarete”.

Il disegno originale dell’antologia 2024 è stato realizzato dall’illustratore Fabio Sironi.

Laura Sartini