Lucca e Pisa d’accordo. E così le Acli diventano di “area vasta“. Il primo congresso

Era già una realtà ormai da più di un anno. Ma sabato scorso all’auditorium “Toniolo” dell’Opera della Primaziale di Pisa, è arrivato anche il via libera formale con l’approvazione all’unanimità della nuova denominazione di Acli provinciali di Lucca e Pisa.

Un’unione mica da darsi per scontata, invece placidamente arrivata nel corso del congresso 2024 delle Acli delle due province e che rafforza ulteriormente il primato regionale dei due territori: “Con 6.858 soci, già prima dell’unione con Lucca, Pisa era l’associazione con il maggior numero di iscritti della Toscana e, adesso, con le due province insieme, siamo saliti a 7.505” ha spiegato il presidente Andrea Valente. Entrano nel nuovo consiglio provinciale anche due rappresentanti del territorio lucchese: Giulia Vairani (che sarà anche fra i delegati di Pisa e Lucca al congresso regionale) e Abdalla Nora Khaledfarag. Al centro del congresso che si è svolto in un clima festoso e con la presenza di molti giovani, però, c’era soprattutto “Il coraggio della pace”. Nel pomeriggio, invece, il momento elettivo con le votazioni per il nuovo consiglio provinciale delle Acli provinciali di Pisa e Lucca, che lunedì prossimo sarà chiamato a eleggere il nuovo presidente e i delegati.

Del nuovo consiglio provinciale fanno parte Rachele Antonelli, Lorenzo Bravetti, Francesco Calvetti, Valentina Conti, Luca Ciucci, Fausto Cudazzo, Otello Filippi, Silvia Innocenti, Abdalla Nora Khaledfarag, Renato Lemmi, Stefania Monetti, Laura Mureddu, Stefania Ricci, Giulia Vairani, Andrea Valente e Cristina Valtriani.

L.S.