"Lucca Comics and Games arriva a Viareggio: ecco la sezione 'viareggina'!"

Fervono i preparativi per la sezione “viareggina“ del Lucca Comics and Games: dopo le sfilate dell’edizione 2023 del Carnevale di Viareggio sulle Mura di Lucca, che tanto successo hanno riscosso, per la prima volta la manifestazione lucchese arriva vista mare. Il montaggio dello stand partirà in questi giorni in piazza Mazzini sul Belvedere delle Maschere e vedrà il taglio del nastro sabato 28 ottobre alle 18 alla presenza delle amministrazioni comunali di Viareggio e Lucca. Il padiglione, di circa 400 mq sarà ad ingresso gratuito e ospiterà i tre principali settori della manifestazione: Comics, Games, Japan. "Lucca Comics è una manifestazione bellissima – commenta il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro –. Avere un padiglione a Viareggio, nel cuore della Passeggiata, oltre tutto con due giorni di anticipo sul taglio del nastro a Lucca, è un risultato importantissimo, segno che quando c’è volontà, la collaborazione fra territori non è poi così difficile. Il mio ringraziamento va al sindaco Pardini e a quanti si sno impegnati per la riuscita dell’evento, imperdibile per gli appassionati ma che a Viareggio sarà ritagliato su un target dedicato anche alle famiglie". Gli orari: sabato 28 dalle 15 alle 21, domenica 29

dalle 11 alle 19: una due giorni che vedrà anche sfilate cosplay di personaggi di Star Wars e Mermaid. Aperture anche mercoledì 1, sabato 4 e domenica 5.