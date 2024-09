"Lucca-Aulla. Servono servizi migliori"

"Un sistema di servizi migliore di collegamento sostitutivo sulla tratta Lucca-Aulla per la prossima primavera-estate, un monitoraggio in merito ai servizi sostitutivi in termini di qualità, frequenza e puntualità e il cronoprogramma aggiornato dei lavori“. E’ la richiesta avanzata co una interrogazione dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi e Alessandro Capecchi, riguardo alla linea ferroviaria Lucca-Aulla Lunigiana, rimasta chiusa nel periodo estivo per lavori.

Fantozzi e Capecchi ricordano come " l’interruzione si ripete da ormai 6 anni e il servizio di autobus su gomma sostitutivo non ha impedito ritardi e numerosi disagi per i viaggiatori, con cancellazioni ed aumento dei tempi di percorrenza".