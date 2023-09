"Lucca al centro dell'attenzione culturale: il Lucca Film Festival"

"Intendo complimentarmi pubblicamente – sottolinea Massimiliano Baldini, consigliere regionale della Lega e responsabile cultura del partito per la Toscana – con il presidente del Lucca Film Festival Nicola Borrelli, con tutto lo staff organizzativo e naturalmente con il sindaco Mario Pardini per una manifestazione che ha avuto un avvio di grande qualità e interesse e che ha un cartellone di eventi straordinario che in questo momento colloca la città - ma direi l’intero nostro comprensorio - al centro dell’attenzione culturale del Paese. Stefania Sandrelli - viareggina orgogliosa di esserlo - è stata grande protagonista della prima giornata del Festival e ha portato a Lucca non solo il suo percorso di grande attrice italiana ma, proprio ricordando Giacomo Puccini nell’avvicinarsi del centenario della sua morte e facendo visita alla casa museo, anche quella visione di insieme che deve sempre rappresentare la stella polare per valorizzare al massimo il nostro tessuto socio culturale".