Lo strano furto di Aquilea: via lo specchio

Incredibile furto a Aquilea, con gli abitanti rimasti basiti. Sono loro stessi a segnalarci quanto accaduto. “Stamani ci siamo svegliati per recarci al lavoro come ogni lunedì ma – fanno sapere –, scendendo dalla strada si sono accorti che qualcosa non andava. C’era qualcosa che mancava“. Infatti poco tempo fa, dopo anni di richieste, gli abitanti erano riusciti a far installare dal Comune cinque pali con altrettanti specchi per aumentare la visibilità e quindi la sicurezza della strada. “Uno di questi, posto sotto il cavalcavia della variante è stato divelto e portato via: palo, specchio e basamento non ci sono più. In compenso hanno lasciato un sacco pieno di rifiuti. Ancora una volta vorremmo porre l’attenzione sulla sicurezza delle zone periferiche e dei paesi“. (Nelle foto il “prima“ e “dopo“ il furto)