’Le ricadute sono importanti e a lunga durata’

I numeri non ci sono, non possono esserci. Ma il colpo d’occhio della giornata di mercoledì, le riprese dall’alto e quelle lungo le strade hanno restituito la percezione esatta delle ricadute benefiche per la città nell’immediatezza ma anche a lunga gittata. “Abbiamo riscontro di alberghi, ristoranti, locali pieni – così l’assessore al turismo Remo Santini –. Gli effetti sono importanti e si concretizzeranno ancora di più nei mesi a venire, grazie alle riprese in mondo visione che sono la miglior promozione del territorio. Mi ha colpito l’entusiasmo con cui ha risposto la città all’evento del Giro d’Italia. Dimostra che c’è fame di eventi, e su questo il nostro impegno è massimo dal primo giorno, a dimostrazione che è la strada giusta da seguire“.

L.S.