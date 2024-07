Le domande per sei lotti di bosco

Dopo l’approvazione del nuovo Piano di gestione, sono partite le prime aste per l’acquisto del bosco nell’area del Patrimonio agricolo forestale regionale. L’Unione Comuni Garfagnana che, su delega della Regione Toscana, gestisce il complesso agricolo-forestale "Alto Serchio Appenninico", ha pubblicato un avviso di gara per la vendita del materiale legnoso ritraibile da sei lotti boschivi in piedi situati nel territorio comunale di Villa Collemandina. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 5 agosto prossimo e l’apertura delle buste avverrà il giorno successivo (6 agosto).

A partire dalle 9 avrà luogo un esperimento di asta, in seduta pubblica, presso la sede dell’Ente in via Vittorio Emanuele 9 a Castelnuovo. Per partecipare all’asta pubblica i concorrenti dovranno far pervenire all’Unione Comuni Garfagnana, direttamente o tramite corriere o a mezzo posta raccomandata, la documentazione entro le ore 12 del 5 agosto. I lotti interessano le seguenti località: Granaiola-Campaiana, due lotti Campaiana, Cerretolo-Sassorosso e due lotti Foce di Terrarossa. Essi saranno aggiudicati mediante offerta in rialzo sui prezzi unitari posti a base di gara, al netto dell’Iva, come per legge. L’aggiudicazione sarà a favore del concorrente che abbia offerto il maggior prezzo in aumento rispetto al prezzo base stabilito per ogni lotto. Il Complesso forestale regionale "Alto Serchio" costituisce un’area a Certificazione forestale sostenibile con l’obiettivo di promuovere una gestione sostenibile e responsabile del patrimonio boschivo. Tali certificazioni sono un riconoscimento per il comportamento "virtuoso" ed etico dei proprietari forestali che gestiscono i boschi.

Dino Magistrelli