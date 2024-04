Le Contrade di San Paolino in trasferta alle Calendimaggio

Dopo la conquista della terza edizione del trofeo dedicato ad Umberto Moschini nel triangolare contro Pisa e Waldum (Gualdo Tadino) dello scorso 17 marzo a Pisa - con la vittoria sia della gara a squadre sia della gara individuale al corniolo con il maestro d’armi Mauro Tolomei -, le Contrade San Paolino saranno ospiti della Compagnia Balestrieri di Assisi all’interno delle Calendimaggio, manifestazione che si tiene dal 14 aprile al 14 maggio in Umbria. In programma, la sfida di Balestra Antica da Banco contro la squadra cittadina, che si svolgerà domani davanti a un pubblico numeroso. Le Calendimaggio sono infatti una delle manifestazioni di rievocazione storica più importanti d’Italia, che ogni anno riesce ad attrarre tantissimi partecipanti anche da oltre i confini nazionali. Per l’edizione 2024, che prevede più di 300mila persone in totale, le Contrade San Paolino sono state scelte dalla Compagnia Balestrieri di Assisi, fra tutte le Compagnie italiane di Balestra Antica da Banco, per gareggiare ed esibirsi su questo palcoscenico internazionale.

In trasferta dalla nostra città, saranno circa 40 fra balestrieri, figuranti e tamburini lucchesi, che porteranno il nome di Lucca in una location di spessore.

Intanto cresce l’attesa per la due giorni di Lucca Medievale è in programma con una settimana di anticipo rispetto alle consuete date di giugno: sabato 25 e domenica 26 maggio, sul baluardo San Paolino delle Mura davanti alla Casermetta, sede delle Contrade. Tanti gli ospiti che animeranno la manifestazione all’interno del Villaggio Medievale degli antichi mestieri, dove si potranno toccare con mano le arti medievali riprodotte dai figuranti con grande accuratezza. Non mancheranno le dimostrazioni di tiro con la balestra antica da banco, spettacoli itineranti e artisti di strada, la zona dedicata al track food con birre artigianali e tante golosità.