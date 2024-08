Lavati i marciapiedi di Borgo Giannotti

Non si ferma neanche ad agosto il ciclo di pulitura e sanificazione di strade e marciapiedi che interessa a rotazione tutto il territorio. Nei giorni scorsi gli operatori hanno accuratamente lavato i marciapiedi di Borgo Giannotti, sia nella parte interna del quartiere che dalla parte che dà sul Brennero.

“Il servizio è prioritario per noi perchè comprendiamo che il grande caldo favorisce lo sviluppo di cattivi odori, che sono in molti casi originati dai bisogni di animali – affermano l’assessore all’ambiente del Comune di Lucca Cristina Consani e il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi – Amiamo molto gli animali e anche l’amministrazione comunale e l’azienda in generale nutrono lo stesso sentimento, ma da tempo cerchiamo di sensibilizzare i proprietari di animali domestici al rispetto delle elementari norme di convivenza. Nel caso dei marciapiedi, se tutti usassero l’acqua per pulire i bisogni dei loro amici a quattro zampe, il problema sarebbe meno assillante. Oltre a questo ci sono delle norme legate alla sosta delle auto che possa permettere agli operatori di fare senza intralci il proprio lavoro, che comunque Sistema Ambiente porta avanti intensamente, insieme al Comune di Lucca”.

La normativa in vigore prevede, per ogni zona, giorni e orari in cui la sosta è vietata per la pulitura della strada. Purtroppo, non sempre questo divieto viene rispettato.