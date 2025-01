Ladri in un’abitazione alla SS.Annunziata. Via ambra e oro

Collane in ambra per un valore di duemila euro e un paio di orecchini da donna, in oro. E’ il bottino di un furto perpetrato in un’abitazione avvenuto sabato sera in via dell’Acquacalda, alla periferia di Lucca. I soliti ignoti, approfittando del fatto che in casa in quel momento non c’era nessuno, si sono introdotti all’interno spaccando una porta e hanno messo tutto a soqquadro. Dopo aver perlustrato varie stanze, sono riusciti a impadronirsi dei monili e a fuggire senza lasciare tracce. I proprietari al rientro all’ora di cena di sabato si sono accorti dell’effrazione: temendo che i ladri fossero ancora dentro, hanno chiamato i carabinieri. I militari sono accorsi, ma i malviventi erano già fuggiti. E’ possibile che gli autori del colpo avessero un complice all’esterno, con il compito specifico di informarli su eventuali rientri anticipati dei proprietari. Si tratta di un modus operandi ormai consolidato.

Ma. Stef.