“L’acido sull’anima“. Prosegue la mostra delle foto di Da Costa

Continua con successo a Borgo a Mozzano la mostra "S(k)in. L’acido sull’anima", la mostra fotografica di Marino Da Costa, interamente dedicata alla violenza sulle donne, allestita sotto le Logge di piazza XX Settembre. La mostra è curata dall’Ufficio Sociale del Comune di Borgo a Mozzano. "Parlare di questi temi - spiega la consigliera con delega alle politiche sociali, Letizia Dini - non è mai vano. Esistono situazioni nel mondo e vicino a noi che non possiamo ignorare o fingere che non esistano: dobbiamo parlarne, mostrare gli effetti della violenza sulle donne e combatterla con ogni mezzo a nostra disposizione". La mostra, a ingresso libero, resta visitabile fino al 20 ottobre. M.N.