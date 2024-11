La Zecca svela la medaglia. Ecco la Tosca di Amano

Come ormai da tradizione anche quest’anno la Zecca di Lucca celebra il Lucca Comics & Games con la medaglia ufficiale, nata dalla sinergia tra la Zecca e gli organizzatori dell’evento, si rinnova anche quest’anno. La prima medaglia coniata nel 2004 ha dato il via alla celebrazione dell’arte della manifestazione nel corso degli anni, rendendo disponibili al pubblico pezzi unici. Alcune di queste medaglie sono state realizzate a posteriori per completare la serie, ma ognuna porta con sé un tema specifico che racconta un pezzo della storia dell’evento. Quest’anno, l’ispirazione arriva direttamente dai poster ufficiali firmati dal celebre artista giapponese Yoshitaka Amano. La medaglia, infatti, si ispira al suo disegno dedicato a Tosca, e vuole trasmettere un messaggio di serenità, richiamando i sentimenti che Puccini stesso seppe evocare nella sua opera. Il bacio rappresentato nella medaglia, è un richiamo ai valori che oggi più che mai abbiamo bisogno di ricordare: amore, pace e armonia.

Come da tradizione, la Zecca di Lucca ha realizzato tirature diverse, offrendo a collezionisti e appassionati una gamma di opzioni per possedere una parte della storia di Lucca Comics.

La prima tiratura limitata in Argento, solo 50 pezzi numerati e punzonati. La seconda in Argento Placcato, una tiratura di 200 pezzi con finiture che sfruttano un gioco di chiaroscuri per rendere ancora più visibili e distinti i dettagli dell’opera. Un’edizione dorata, disponibile in quantità illimitata. Oltre a queste versioni principali, è stata creata una versione speciale in rame destinata a chi ha optato per il "level up" nell’acquisto del biglietto tramite Lucca Crea.

Tutte le medaglie delle edizioni precedenti sono disponibili per i collezionisti che desiderano completare la serie o semplicemente portare con sé un frammento della storia del festival. Novità di quest’anno è la collaborazione con la Zecca di San Marino, un esperimento che ha riscosso grande successo.

Ispirate ai personaggi più iconici del mondo dei fumetti, le monete di San Marino si sono rivelate veri e propri pezzi unici, e chissà, il prossimo anno potremmo avere collaborazioni anche con la ‘Monnaie de Paris’. In questa sinergia tra tradizione e innovazione, la Zecca di Lucca continua a portare avanti un legame tra il mondo del fumetto e quello della numismatica.

