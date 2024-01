"La struttura di un letto abbandonata in strada. Un gesto incivile"

Un lettore ci segnala il caso di un abbandono di materiali ingombranti piuttosto eclatante in pieno centro storico.

"Siamo in via San Nicolao – ci scrive – e questa intera struttura di un letto matrimoniale con relativa testata che vedete nella foto è stata abbandonata accanto ai cassonetti “Garby“ da martedì sera, appoggiata al muro e alla finestra di un’abitazione. Chi l’ha piazzata lì forse non aveva voglia o tempo per chiamare Sistema Ambiente e concordare il ritiro? Un gesto davvero incivile. Come si può pensare di sbarazzarsi di un letto semplicemente abbandonandolo in strada?".