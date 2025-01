La “Robert Burns Night“ celebrata da Rotary e Bargascot

Martedì 21 gennaio, il ristorante Giro di Boa ha fatto da cornice a un evento di grande rilevanza culturale organizzato dal Rotary Antiche Valli del Serchio in collaborazione con l’Associazione Bargascot: la celebrazione della Robert Burns Night, dedicata al celebre poeta scozzese. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per celebrare lo storico legame tra Barga e la Scozia, un tema messo in evidenza con passione dalla Sindaca di Barga, Caterina Campani, e dalla Segretaria dell’Associazione Bargascot, Sonia Ercolini. Entrambe hanno sottolineato l’importanza di mantenere vivo questo legame, che da anni unisce le due comunità attraverso tradizioni, scambi culturali e solidi rapporti di amicizia.

A rendere indimenticabile l’atmosfera della serata è stato il contributo artistico del Piper Nick Mc Vicar, che ha accompagnato i presenti in un viaggio sonoro nella cultura scozzese. Tra le suggestive melodie della cornamusa e della fisarmonica e la recitazione dei versi delle poesie di Burns, il pubblico ha potuto immergersi nell’eredità culturale di uno dei più grandi poeti scozzesi, simbolo di identità e tradizione. La Robert Burns Night non è stata solo un tributo alla cultura e alla poesia scozzese, ma anche un momento di convivialità e condivisione, in perfetto spirito Rotary.

Eventi come questo rafforzano i legami tra le persone e valorizzano le radici storiche e culturali che arricchiscono il nostro territorio. Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti e a coloro che hanno contribuito al successo di questa serata unica, che resterà nel cuore di chi vi ha preso parte.