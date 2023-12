La nuova palestra di Gallicano. Opera da oltre due milioni

Si sono appena chiusi i termini per l’adesione al bando di realizzazione della nuova palestra che sorgerà a Gallicano. L’importo complessivo dell’intervento è stabilito in oltre 2 milioni e 300mila euro e i lavori, come da capitolato, dovranno essere conclusi entro un anno e cinque mesi dall’apertura del cantiere. L’importante opera è stata inserita nel vasto programma triennale dei lavori pubblici, con il quale l’amministrazione comunale a guida David Saisi punta su due progetti di particolare rilevanza; il primo prevede, appunto, l’intervento sopra descritto, con la costruzione della nuova palestra. Il secondo, invece, per un investimento del valore di circa 1,4 milioni di euro, consiste nella demolizione della palestra comunale che si trova nel piazzale "Gruppo Valanga". La scelta della realizzazione del progetto sportivo è peraltro stata determinata da termini di stretta necessità, con l’interdizione del fabbricato adibito a palestra esistente e relativa delocalizzazione avvenuta a seguito di una verifica di non convenienza dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio in questione. Il comune a seguito del deposito nell’agosto del 2021 al settore sismica della Regione di verifiche tecniche su edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti per l’edificio ‘palestra comunale’ di piazzale Gruppo Valanga del capoluogo, ha dovuto emettere una ordinanza di interdizione all’uso della palestra. Da qui, l’intenzione di dare avvio all’intervento di ricostruzione della nuova palestra comunale.

Fiorella Corti