La maggioranza al Pd: ”La festa costa meno che in altre città toscane“

“La festa per la notte di San Silvestro a Lucca è tutt’altro che costosa. Anzi, la cifra spesa è più bassa di quella investite in molte città toscane”.

A dirlo, replicando all’uscita del Pd, sono i capigruppo di maggioranza Cecchini, Di Vito, Fava, Fagnani, Del Barga e Pierini.

“I casi sono due: o il Pd non si informa prima di scrivere, oppure è in malafede. Anche quest’anno diversi promoter hanno partecipato alla manifestazione di interesse e l’esito porta in dote, per la prima volta nella storia della nostra città, il party di una radio nazionale. Negare e sminuire questo fatto, adducendo che la stessa radio farà una festa a Palermo, rende l’idea di uno schieramento politico in tilt. Anche perché – proseguono i capigruppo – immersi fino ad annaspare nello loro quotidiana dose di livore, i dem smarriscono di nuovo l’aggancio con la realtà. Sostenere che l’evento non avrà ricadute è falso e pretestuoso, dal momento che i cittadini lucchesi affollano sempre questi appuntamenti e gli alberghi registrano già diverse prenotazioni, e che gli ultimi San Silvestro organizzati da questa amministrazione hanno fatto il pieno di presenze. Dunque è vero esattamente il contrario: Lucca è sempre più salda sulla mappa dell’attrattività, tanto per i residenti che per i visitatori”.

“Non paghi, del resto fabbricare critiche vaporose è una sorta di dipendenza, dal Pd aggiungono che anche il mercatino di Natale di piazza Napoleone avrebbe costi esorbitanti. Peccato che la spesa per l’amministrazione comunale sia pari a zero, visto che viene organizzato da un’associazione che ha presentato una proposta, lo gestisce in autonomia e paga il suolo pubblico. Più in generale, attaccare Lucca Magico Natale, che giunta alla sua terza edizione continua a riscuotere un successo enorme, viene raccontata sui Tg nazionali, fa il sold out nei week end e abbatte i costi con una serie di sponsor, significa vivere in un’altra dimensione“.