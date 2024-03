"La kermesse è ciò che porta la città nel mondo"

Il festival musicale si consolida come principale attrazione estiva della città, contribuendo non solo alla sua vivacità culturale, ma anche al suo prestigio internazionale. Grazie all’internazionalità della programmazione, Lucca si prepara ad accogliere turisti pronti a vivere l’emozione e la magia del Lucca Summer Festival.

"Il Summer Festival - dichiara l’assessore al Turismo, Remo Santini - è ciò che porta la nostra città in tutto il mondo e per questo non possiamo che ringraziare Mimmo e il suo grande lavoro". L’impatto turistico dell’evento è tangibile. Hotel e strutture ricettive registrano un’alta affluenza, mentre ristoranti e bar si riempiono di visitatori desiderosi di assaporare la cucina locale e l’atmosfera festosa. L’edizione di quest’anno mira a tagliare tutti i record stabiliti in passato. Inaspettatamente già da dicembre sono 7 su 16 i concerti già sold out, per un totale di oltre le 150mila biglietti venduti. Grande il successo anche per Ed Sheeran, unico concerto in Italia, dove almeno il 50 per cento dei biglietti sono stati acquistati dall’estero. Enorme la sorpresa per i Duran Duran, che raddoppiano la data il 23 luglio, dopo il tutto esaurito per la prima del 21, ottenuto nel giro di poche ore. Questi record non danno prezzo al brand Lucca Summer Festival, e rispondono alle simpatiche parole provocatorie di Mimmo D’Alessandro, patron della manifestazione, durante la presentazione del rinnovo dell’accordo, e che hanno suscitato grande interesse e curiosità.

"L’amministrazione comunale potrebbe anche decidere di acquistare il brand Lucca Summer Festival. È un sogno che ho da quando sono partito, che Lucca diventi proprietaria del marchio" dichiara D’Alessandro. Dal canto suo il sindaco ha risposto: "Difficile separare il brand da chi lo gestisce da anni, è stato fatto un grande lavoro, tuttavia devo ammettere che sarebbe bellissimo che il Comune fosse in grado di organizzare un evento del genere".