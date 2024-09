La grande sfida del Palio della Santa Croce

Andrà in scena domani il Palio dedicato alla Santa Croce, uno dei principali appuntamenti del September Lucensis, il programma di iniziative storiche promosso dall’amministrazione comunale, nell’ambito del progetto Lucca Historiae, in collaborazione con le associazioni di rievocazione per celebrare il settembre lucchese. In onore del Volto Santo le migliori balestre della Compagnia Balestrieri e delle Contrade San Paolino tornano a sfidarsi nel secondo palio cittadino che si aggiunge a quello del 12 luglio dedicato al patrono della città. Lo scorso anno Cristina Fenili delle Contrade aveva compiuto una doppia affermazione aggiudicandosi entrambe le sfide, nel palio di due mesi fa invece il miglior tiro e la vittoria sono stati di Antonietta Maranini per la Compagnia.

La giornata del si aprirà alle 12 con la Gazzarra di Santa Croce, lo spettacolo di artiglierie organizzato dall’associazione Historica Lucense che si svolgerà presso il baluardo San Martino. Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà invece in piazzale Arrigoni per il palio della balestra, che vedrà un primo momento alle 16 con l’estrazione dell’ordine di tiro dei circa cinquanta balestrieri in gara. Alle 17 faranno la loro comparsa in piazza i gruppi e si darà il via alle esibizioni a cui parteciperanno anche gli Sbandieratori e Musici Città di Lucca. Intorno alle 17.30, dopo la lettura del bando di sfida da parte del Capitano del Popolo, inizierà la gara vera e propria.