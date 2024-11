La giornalista Salerno parla di informazione tra ieri e oggi

Nell’ambito di “Colori, sogni, emozioni, creatività, Agorà”, progetto che nasce dalla collaborazione tra Comune di Lucca e cooperativa Le Macchine Celibi, con l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale e formativa del territorio, prenderà il via da oggi alle 17, alla biblioteca civica Agorà, “C’era una volta il giornale”, a cura di Maria Salerno, giornalista professionista, scrittrice e divulgatrice. Nel corso di quattro incontri, Salerno affronterà temi cruciali per il mondo dell’informazione, ponendosi domande quali: come è cambiato il modo di informarsi nell’era dei social? Qual è oggi il ruolo del lettore? Sarà, questa, l’occasione di riflettere insieme sui rischi, ma anche sui vantaggi di un’informazione sempre più accessibile. Dice di sé Maria Salerno: “Adoro le emeroteche, l’odore dei giornali, sentire la sensazione della carta che scivola tra le dita mentre li sfogli... Cose che appartengono ad un tempo che non è più, che provano a resistere allo scroll con cui oggi si fruisce l’informazione“.