La Fabbrica del Natale cala il bis. Vicolo S.Carlo e Palazzo Guinigi per eventi non solo... under

Dici Fabbrica del Natale e apri le porte a mille eventi per bambini ma anche per adulti, non ultimi i concerti Jazz. Tra le novità di quest’anno anche la location che si fa in due, posizionandosi tra Vicolo San Carlo e Palazzo Guinigi, con una puntata anche in piazzale Verdi. Nulla di nuovo invece – per fortuna – per quanto riguarda la gratuità, ma per alcune attività serve la prenotazione. A presentare il cartellone che va dal 7 e fino al 31 dicembre, ieri mattina in sala degli Specchi di palazzo Orsetti, c’era l’assessore alla cultura Mia Pisano, accompagnata dal responsabile dell’ufficio Sportello Eventi, Angelo Nencetti.

Il taglio del nastro sarà sabato nella piazzetta San Carlo alle 15.30 con il saluto dell’amministrazione comunale e un concerto Gospel a cura di Lym Academy. Qui in tutti i fine settimana di dicembre, da venerdì a domenica, in orario 15-19, ci saranno attività, laboratori, letture per bambini e famiglie e in alcuni pomeriggi sarà possibile usufruire anche del baby parking, dove i bambini potranno essere lasciati a giocare e i genitori potranno andare a fare shopping in piena libertà e sicurezza.

Non potrà mancare Babbo Natale che accoglierà i più piccoli all’interno della sua Baita magica e dove sarà possibile scrivere la propria letterina, ci saranno gli elfi e il truccabimbi, i giocolieri e la pesca di beneficenza. Sabato 21 evento speciale fuori piazzetta con il Vespanettone, alle 16 in piazzale Verdi, di fronte all’Ufficio informazioni turistiche. Dal 20 fino al 31 dicembre si terrà la Fabbrica del Natale in Musica a Palazzo Guinigi, secondo piano.

Nella splendida cornice del palazzo restaurato e da poco riaperto al pubblico, concerti jazz, gospel, brani operistici. Le prenotazioni sono obbligatorie per Giocateatro e Baby Parking il 7-14-21 dicembre (www.giocoteatro2024.eventbrite.it), per il Baby Yoga il 20 e il 22 (al 3470392399), ai laboratori di cucina il 20-21-22 scrivendo a [email protected].

L.S.