La carica dei volontari per il servizio civile al pronto soccorso

Sono entrati in servizio da alcuni giorni 23 operatori volontari che hanno aderito al Servizio civile universale per l’Azienda USL Toscana nord ovest. I 23 volontari, cui si aggiungeranno altri tre giovani a partire dal prossimo 11 luglio, prenderanno parte al progetto “Eccomi: ti guido al pronto soccorso”, attivo su tutti i territori di competenza dell’ASL: Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno. Al Pronto Soccorso di Lucca i volontari sono Giulia Ballerini, Sara De Angelis, Daniel Massagli, Olp Silvia Pelli. Dall’11 luglio entrerà in servizio anche il volontario Matteo Scipione. L’incarico dura un anno per una paga di 507.30 euro.