La cantante lucchese Ilaria Andreini entra nel trio “Le dolce vita“

La cantante lucchese Ilaria Andreini scelta da La Nada Mas produzioni, entra a far parte de “Le Dolce Vita“, trio Internazionale spazia dal lirico al pop e soul. Il trio composto da: Eleonora Porciatti, in arte Nooré, Ilaria Andreini e Marina Ardimento. Tre giovani artiste unite dalla stesso amore per la musica e soprattutto dalla stessa voglia di sperimentare un genere crossover. Per Ilaria Andreini, anche performer di musical, il palcoscenico è il posto dove si sente più a suo agio. Voce tenace e grintosa, un mix perfetto che ha convinto anche Riccardo Cocciante che la scelse per il ruolo di Esmeralda nel primo fortunatissimo cast del musical Notre Dame de Paris, numerosi sono stati i riconoscimenti per le sue doti canore: oggi è la voce lyric/pop del trio.

L’incontro con la Nada Mas è stato fondamentale per l’ingresso nel progetto Internazionale Le Dolce Vita. Eleonora Porciatti, cantautrice, si avvicina al mondo della musica grazie al padre musicista che le ha fatto incontrare grandi artisti come De Gregori, Baglioni, Ramazzotti, Mina solo per citarne alcuni. Si dedica professionalmente al mondo musicale iniziando con la scrittura di testi in lingua spagnola ed inglese ed è la voce soul.

Marina Ardimento, si avvicina al mondo del canto collaborando con diverse band locali. Ama la brit rock ed anche il rock Americano. L’ideatore di questo progetto è il produttore Tony Labriola in collaborazione con Stefano Govoni. Il repertorio de “Le Dolce Vita” spazia dal pop, al rock sinfonico, al classico.Attualmente sono presenti sul mercato Sudamericano con Discos Musart, Messico Columbia e Venezuela con il loro album. “Le Dolce Vita” sono impegnate anche in teatro con il Musical “La Sirenetta” con la cantante Marina Fiordaliso, la regia di Ilaria De Angelis, e le musiche di Tony Labriola e Stefano Govoni.