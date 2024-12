Inaugurazione della nuova sala parrocchiale a S.Angelo in Campo

Domani alle 16,30 a S.Angelo in Campo si inaugura la nuova sala parrocchiale intitolata “Sala Maria e del Suo Cuore Immacolato”.

La nuova costruzione è appena terminata e la struttura è attigua alla Chiesa di S. Michele Arcangelo e alla relativa canonica.

“Il progetto della nuova sala parrocchiale, che andiamo a presentare e festeggiare – spiega il parroco della Comunità Nave-S.Angelo Don Claudio Ticcioni – è stato caratterizzato da un percorso lungo e molto difficile. Non ci siamo però arresi e, a denti stretti, abbiamo voluto portare avanti il percorso fino alla sua completa realizzazione”.

Per questi motivi l’inaugurazione della sala parrocchiale in programma oggi assume un valore davvero rilevante per la Comunità di S. Angelo. La “Sala Maria e del Suo Cuore Immacolato” rappresenterà per la popolazione locale una vera e propria ricchezza, da vari punti di vista.

Avrà infatti una grande utilità non solo in campo religioso e spirituale, ma anche in quello ricreativo, sociale e culturale, con la possibilità di organizzare nella nuova sede incontri, convegni, mostre ed eventi aperti a tutti.