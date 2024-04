In marcia sulle strade di Puccini. Sport e cultura fino a Celle e lungo l’antica mulattiera

Tutti in marcia alla scoperta dei luoghi di Puccini. E’ un felice connubio quello tra sport all’aria aperta, corsa ma aanche semplice camminata, e tappa nel mondo del Maestro. La data da nodo al fazzoletto è quella di sabato prossimo 6 aprile, con partenza alle ore 15 dal parcheggio in località Molin della Volpe a Pescaglia. Da qui infatti prenderà il via la marcia inserita nel circuito del Trofeo Podistico Lucchese dedicata al percorso che porta sino al borgo di Celle dei Puccini. Dopo l’iscrizione, i partecipanti si incammineranno verso paese natio della famiglia Puccini. Qui saranno accolti dal Sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti e dalla Presidente della Lucchesi nel Mondo, Ilaria del Bianco. Per tutti possibilità di visitare gratuitamente il Museo e di sostare nell’accogliente cantina dove sarà organizzato un piccolo ristoro.

Parte del percorso sarà costituita dall’antica mulattiera che portò per l’ultima volta Giacomo Puccini a rivedere il paese della sua infanzia, il 26 ottobre di cento anni fa, pochi giorni prima della sua partenza per Bruxelles. I Lucchesi nel mondo ringraziano per la collaborazione il Comune di Pescaglia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il Trofeo Podistico Lucchese, il Comitato Paesano di Celle dei Puccini e la Misericordia di Borgo a Mozzano che predisporrà l’opportuno servizio di assistenza. “Un grazie anche al Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane – così l’associazione – per il sostegno offerto alle attività di valorizzazione e promozione del Museo nell’anno del centenario“.

In occasione della manifestazione, per tutti i partecipanti saranno svolte visite guidate gratuite al Museo e verrà offerto un piccolo ristoro ai presenti.

L.S.