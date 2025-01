Impianto di Salanetti. Delimitazione ufficiale

È ufficialmente efficace la nuova delimitazione del centro abitato di Porcari, condizione essenziale per l’autorizzazione a realizzare, da parte di Retiambiente, l’impianto di riciclo di pannolini, pannoloni e scarti tessili a Salanetti, sul territorio di Capannori ma a pochi metri dal confine con Porcari. Il sindaco, Leonardo Fornaciari, ha comunicato la notizia: "Sono trascorsi più di 30 giorni (era il 28 Novembre) dalla delibera con la quale la giunta comunale di Porcari ha approvato la revisione del perimetro del centro abitato di Porcari ai sensi del codice della strada (incarico tecnico affidato il 16 Ottobre), aggiornandolo ai sensibili cambiamenti urbanistici degli ultimi anni. In assenza di osservazioni da parte dell’unico ente competente, la Provincia di Lucca, il nuovo perimetro è dunque ora efficace.

Secondo le normative regionali un impianto di riciclo non può essere autorizzato se si trova a meno di 200 metri dal centro abitato. Con la nuova mappatura, il sito individuato per l’impianto risulta più vicino. Questo elemento oggettivo e certificato – spiega il primo cittadino, - costituisce un motivo ostativo alla realizzazione del progetto. E costituisce un elemento significativo per la conferenza dei servizi della Regione Toscana, che tornerà a riunirsi il prossimo 22 gennaio per discutere, anche con il Comune di Porcari, l’autorizzazione dell’impianto. Per garantire massima trasparenza, abbiamo organizzato un incontro pubblico il 30 gennaio alle 21 negli spazi del centro ‘Il Girasol’ di Rughi".

Ma.Ste.