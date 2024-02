Il Rotary Club Puccini dona al Comune un defibrillatore

Il Rotary Club Lucca Giacomo Puccini ha donato all’amministrazione comunale un nuovo defibrillatore semiautomatico (DAE) Samartan PAD 350 P, completo di programma Forward Hearts, Software gestione dati Saver Evo e armadietto, che sarà posizionato a breve nei locali dell’Ufficio Tributi di via Bigongiari a Sant’Anna.

“In questo modo – spiega l’assessore al patrimonio Moreno Bruni – aggiungiamo il ventesimo defibrillatore agli altri 19 già installati in diverse sedi del Comune e nelle scuole. Dopo questa donazione, per la quale ringraziamo la generosità del gruppo Rotary Club Giacomo Puccini, la maggior parte degli uffici comunali avranno a disposizione uno strumento salva vita che ci auguriamo di non dover mai utilizzare, ma che rappresenta un importante presidio. Frattanto stiamo organizzando dei corsi che saranno aperti ai dipendenti comunali e agli amministratori, per fare in modo di acquisire le competenze di base utili all’eventuale trattamento con defibrillatore”.

“Come Rotary Club Lucca Giacomo Puccini – dichiara il presidente Alessandro Pachetti – esprimo la soddisfazione mia e di tutti gli associati per avere raggiunto questo obbiettivo che riteniamo possa essere utile a tutti i cittadini. Ci auguriamo che questa collaborazione attivata con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pardini possa proseguire anche per il futuro”. L’installazione di defibrillatori nelle sedi del Comune è iniziata negli anni scorsi: al momento ne sono dotati palazzo Orsetti, palazzo Santini, l’Agorà, gli uffici dell’anagrafe di via San Paolino, il Comando dei vigili urbani di piazzale San Donato. Altri due al palazzetto dello Sport e uno al campo Coni, altri 11 in edifici scolastici.