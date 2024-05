Il monologo di Brinzi per dire “stop“ alle violenze in corsia

Continua la campagna di sensibilizzazione contro le aggressione al personale sanitario lanciata da Opi, Ordine delle professioni infermieristiche. Domani nella chiesa di San Francesco il convegno aperto al pubblico e valido come formazione per gli iscritti all’ordine. È l’occasione per affrontare assieme gli aspetti più importanti legati al fenomeno della violenza in corsia, come le tecniche di de-escalation ma anche le dinamiche che a monte innescano l’aggressività. Alle 17 è in programma il monologo scritto e interpretato da Marco Brinzi. “Lei non sa chi sono io: viaggio-racconto della violenza sugli infermieri” è la rappresentazione di una situazione di scontro tra infermiere e cittadino, costruita per far emergere gli aspetti più emozionali della relazione, in modo da coinvolgere i presenti e offrire spunti per ulteriori riflessioni. Il lavoro parte dalla raccolta di alcune testimonianze dirette e vuole sottolineare come il diritto di essere curati non autorizza ad ignorare l’esperienza e sottostimare le attenzioni che gli infermieri mettono sempre a disposizione dei cittadini.