Il legame tra Pascoli e Puccini. La mostra “Io sono poesia“

Artisti lucchesi in mostra a Barga per rileggere il rapporto tra due figure di spicco del panorama culturale italiano molto legate alla Lucchesia: Giovanni Pascoli e Giacomo Puccini. Una collettiva , ospitata alla Galleria comunale di via di Borgo, inaugura oggi, sabato 12 ottobre alle ore 18. E’ la terza edizione di "Io sono Poesia", tradizionale omaggio a Giovanni Pascoli che si svolge nel mese di ottobre, che quest’anno cade nel centenario della morte di Giacomo Puccini. La mostra sarà visitabile fino al 10 novembre (ingresso libero). "Io sono Poesia" celebra la Lucchesia attraverso lo sguardo di artisti originari di queste terre. A partire da Antonio Possenti, padre di un nuovo genere di pittura, un tratto poetico e surrealeche ha ispirato un’intera generazione di pittori. In mostra oltre ad alcune sue opere, alcuni lavori del figlio Giovanni Possenti, di Alessandro Ballerini, Gianfalco Masini e Pier Luigi Puccini. L’allestimento fa parte del progetto InComune, promosso dal Comune di Barga e ideato da Giorgia Madiai e Kerry Bell, la cui direzione artistica è affidata dal 2022 al giovane curatore e collezionista Gian Guido Grassi.

"Con l’arte si torna a Barga a parlare di Pascoli e Puccini – dichiara Maresa Andreotti, assessore al Comune di Barga – . Proprio in questi giorni si sta girando un film nei nostri palazzi e abbiamo recentemente scoperto una targa dedicata all’incontro tra queste due figure, mentre il 19 ottobre ci sarà la cerimonia di consegna del Premio Pascoli. A questo si aggiunge questa mostra, per la quale vogliamo ringraziare Gian Guido Grassi e Kerry Bell". "Barga – aggiunge il curatore Gian Guido Grassi – diventa sempre più un punto di riferimento per la Lucchesia e per gli stessi artisti di Lucca, che trovano nella Galleria Comunale un luogo dove è interessante essere presenti. Una sorta di inversione di rotta, che rende merito alla storia e alla personalità di questa cittadina".

La mostra "Io sono Poesia" fa parte del progetto "InComune", nato nel 2021 con l’obiettivo di sostenere la creazione di una comunità artistica invitando a partecipare gli artisti ed i creativi che vivono e sono legati alla Valle del Serchio, alla Garfagnana e alla Lucchesia. Pur dedicato in particolar modo alle arti figurative e plastiche, lo spazio cerca di creare una sinergia tra differenti forme di arte organizzando momenti musicali e/o letterari coordinando la propria attività ai principali eventi di Barga.