Il Comune per ora non commenta e attende di leggere le motivazioni

Ai comitati adesso non rimane che l’eventuale appello al Consiglio di Stato. E il Comune di Porcari (in foto il sindaco Fornaciari), parte in causa della vicenda, come commenta? Per il momento, dal Municipio del paese famoso per la Torretta, fanno sapere, prima di rilasciare dichiarazioni, di voler prima leggere con attenzione le motivazioni della sentenza. C’è da ricordare che l’Ente aveva proposto istanza di intervento da parte del Presidente della Repubblica. Successivamente il ricorso al Capo dello Stato è stato praticamente convertito in uno al Tar, con quella che in termini tecnico-giuridici è denominata "trasposizione". E’ chiaro che se è stato ritenuto infondato il ricorso dei comitati e dei cittadini, c’è la possibilità che stessa sorte subisca quello dell’Ente che ha sede in piazza Orsi. Bisognerà attendere per verificare le prossime mosse.

M.S.