“Il Ciocco ’91, The MTB Olympus“. Il ritorno della speciale gara

A volte ritornano. Dopo 33 anni. Nel fine settimana dell’11 e 12 ottobre nella splendida tenuta del Ciocco, andrà in scena una manifestazione unica nel suo genere, capace di coniugare il fascino della mountain bike pre anni 2000 e il vintage, in una simbiosi perfetta che culminerà con "Il Ciocco ‘91 – The MTB Olympus". La manifestazione che riporta in auge le mountain bike antecedenti agli anni 2000 e rimette in sella appassionati delle due ruote "grasse" lungo una parte del percorso del Campionato del Mondo del 1991. Il programma dell’evento è ricco di tanti momenti di intrattenimento che si intervallano alla corsa in bici: si comincia venerdì 11 ottobre con cena di benvenuto per tutti i concorrenti in compagnia di alcuni dei campioni della MTB anni ‘90 come Paola Pezzo e Hubert Pallhuber, Giovanna Bonazzi e Bruno Zanch, Martino Fruet.

Sarà l’occasione per incontrare e conoscere i campioni del passato che il giorno successivo pedaleranno sulle tracce del percorso toscano che regalò loro tante soddisfazioni. Sabato 12 ottobre la giornata prevede un menù molto ricco, in primis la "pedalata con i Campioni" che dalle 11 del mattino scalderà i muscoli dei concorrenti a, 10 chilometri con 500 metri di dislivello senza particolari difficoltà altimetriche e tecniche, Alle 14.30 il momento più atteso: il via ufficiale de "Il Ciocco ‘91, The MTB Olympus" con la gara in sella a mezzi di oltre 24 anni.

Massimo Stefanini