Il Censimento fotografico. Raccontare il territorio attraverso i ritratti degli abitanti

Nel borgo di Gallicano, oggi alle 15,30 all’interno del Ciaf, si terrà l’inaugurazione della mostra "Obiettivo Italia – censimento fotografico". La mostra che racconta il territorio attraverso i ritratti dei suoi abitanti, sarà allestita al secondo piano dello stesso Ciaf e aperta tutti i giorni lavorativi in orario mattutino e pomeridiano, fino alla fine aprile. Saranno 60 i ritratti ripresi il 6 e 7 maggio dello scorso nel set fotografico allestito a Gallicano nell’ambito del progetto nazionale "Obiettivo Italia – censimento fotografico" che la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, in collaborazione con Istat, l’Istituto nazionale di statistica, ha promosso in occasione del suo 75esimo anno di attività.

A organizzare la partecipazione locale al progetto fotografico collettivo nazionale fu, nel maggio scorso, il Circolo Fotocine Garfagnana, con il supporto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco David Saisi e della Consulta giovanile di Gallicano, allestendo il set fotografico al Ciaf, in piazzetta S.Giovanni, dove presero forma i ritratti che hanno, poi, contribuito a realizzare il più ampio affresco corale della popolazione nazionale.

Al progetto dal respiro nazionale, che si colloca a buon titolo nel solco di un genere consolidato e autorevole, nato negli Anni ’20 del Novecento grazie a August Sander con l’intento di realizzare un ampio censimento fotografico, hanno aderito 131 Circoli fotografici di 17 regioni, per la realizzazione, in set fotografici allestiti per l’occasione, ben 19415 ritratti fotografici.

