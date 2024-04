I “miracoli“ del film di Greenaway. In via dei Fossi la “controfigura“ della Madonna dello Stellario

Hollywood ci catapulta oltre ogni immaginazione fino addirittura a far apparire lungo via dei Fossi una “controfigura“ della Madonna. Non potevano che suscitare una curiosità contagiosa ieri mattina le grandi manovre della troupe del film di Greenaway, con la “finta“ Madonna a completare il set, che qualcuno invece ha pensato fosse lì per sostituire quella dello Stellario, al contrario saldamente in vetta all’antica colonna. Evidenti, d’altra parte, le differenze: una, quella reclutata per il film, a braccia aperte, l’altra con l’indice alzato, entrambe con la corona di stelle. Magie dell’industria cinematografica internazionale, che ci stanno facendo vivere in un’altra dimensione.

E Dustin Hoffman che ci riporta “per terra“ continuando a concedersi simpaticamente alla città e ai selfie. Mercoledì sera l’attore premio Oscar si è gustato un ricco piatto di zuppa e poi un saporito baccalà alla storica trattoria Da Vasco in Piazza Santa Maria. Una “visita“ immortalata nell’allegra foto con lo staff. Un film decisamente sintonizzato con i gusti della città e viceversa, che si appropinqua alla terza settimana di riprese, mentre anche stamani continueranno i ciak lungo la suggestiva via dei Fossi. C’è intesa con la città, che sta offrendo alla troupe il massimo della collaborazione e così anche gli uffici comunali e l’assessore al turismo Remo Santini, che garantiscono supporto tecnico e logistico costante durante le delicate fasi di preparazione e operative delle riprese.

Oggi sarà dunque l’ultimo giorno di riprese per le scene notturne di Via del Fosso, mentre nella prossima settimana sono previsti alcuni dei ciak più attesi, che coinvolgeranno location suggestive e iconiche del centro storico come palazzo Pfanner che resterà chiuso per questo motivo da lunedì fino al 20 aprile. La troupe qui sarà all’opera l’11 aprile dalle 14 alle 24, e il 12 dalle 15 all’una di notte.

L’amministrazione comunale, per il buon esito delle prime due settimane di riprese, tiene a ringraziare per la collaborazione i volontari della Misericordia di Lucca, la Protezione Civile, l’Ordine dei Cavalieri di Malta oltre alle forze dell’ordine coinvolte che si stanno adoperando con grande impegno per un costante supporto tecnico e logistico alla produzione. Per consentire il regolare svolgimento delle riprese sono previste temporanee modifiche alla viabilità ed al traffico, che l’amministrazione comunale continuerà a comunicare tempestivamente ai cittadini giorno per giorno. L’ordinanza comunale, al fine di ridurre i disagi, autorizza innanzitutto la sosta gratuita per i residenti negli stalli blu (a parcometro), nonché l’uscita da altri varchi e la deviazione del TPL.

Lunedì le riprese proseguiranno in via Santa Giustina dove scatteranno i divieti di sosta con rimozione coatta anche per bici e ciclomotori dal numero civico 19 al 23. Mercoledì 10 aprile dalle 18 i ciak prenderanno di mira Palazzo Giustiniani e i divieti riguarderanno anche piazza San Matteo, piazza San Giovanni Leonardi, piazza del Palazzo Dipinto. Da lunedì a mercoledì divieto di sosta in via degli Asili, giovedì della prossima settimana invece il cast si sposterà in Piazza del Collegio, via San Sebastiano, via Battisti e alla rampa di San Frediano, Ancora una settimana densa di lavoro per il film in cui Lucca impersonerà semplicemente e magnificamente se stessa.

Laura Sartini