i carabinieri a sedare la lite

Giornata di tensione quella di ieri sulle strade della Piana. Verso le 10 in via Marconi ad Altopascio, un bilico ha bloccato il traffico perché non poteva passare. La strada è a senso unico ma con tutte le auto parcheggiate ai lati. Davanti la scuola Media c’era in sosta un furgoncino di surgelati. Il camion non riusciva a trovare lo spazio nonostante continue manovre. Si è creata dietro una coda notevole e alcuni automobilisti sono scesi dalle proprie vetture. Quando è ritornato l’autista del furgoncino si è sfiorata la rissa. Tutto ciò a pochi metri dal Comando della Municipale. Ore 11 altro episodio a Camigliano, di fronte all’ufficio postale dove un automobilista avrebbe minacciato con un taglierino il corriere che aveva lasciato il mezzo parcheggiato fuori dagli stalli. Anche in questo caso momenti di tensione, tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri. La lite sarebbe scoppiata per questioni di parcheggio. Un automobilista adirato per il fatto che il conducente di un mezzo di una ditta di spedizioni, secondo lui, avrebbe lasciato in sosta il mezzo in zona non consentita, lo ha affrontato. Dopo averlo avvicinato e rimproverato in malo modo, sarebbe spuntato anche un coltellino. I militari intervenuti sul posto hanno riportato a più miti consigli i due, che sono stati identificati. Sono in corso accertamenti per fare chiarezza su questo episodio. Sono situazioni comunque molto frequenti. M.S.