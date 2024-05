Half Marathon, che magia. Oltre 1300 gli atleti in una cornice di sole. Vince Wambua in solitaria

Un fine settimana a tutto sport per Lucca, complice anche il meteo finalmente clemente. Dopo un sabato tutto rosa con la pittoresca “Lucchesina“, la marcia podistica non competitiva che ha richiamato alcune centinaia di partecipanti, ieri è toccato alla mezza maratona.

Bernard Musau Wambua (GP Parco Alpi Apuane) ha vinto questa nona edizione della Lucca Half Marathon con il tempo di 1h04’21”. La gara, che ha visto al via circa 1300 atleti, è stata dominata dal keniano in maglia biancoverde che non ha trovato alcun avversario in grado di impensierirlo. Forse proprio per e questo motivo non è riuscito ad attaccare il record di Hosea Kisorio Kimeli (1h01’59”) che risale ormai all’edizione del 2015.

Sul podio, dopo l’irraggiungibile Wambua, ecoc Marco Corti (Zero trenta Triathlon Brescia) che ha chiuso in 1h10’21” e al terzo posto Fabio Ercoli del GS Lucchese in 1h10’51”. In campo femminile successo della romena Mihaela Robu che ha chiuso in 1h23’18”.

E intanto sale la febbre del Giro d’Italia, con l’arrivo di tappa di mercoledì pomeriggio. La carovana è attesa dalla via di Camaiore a Torre intorno alle 17.15 dove proseguirà attraversando le frazioni di Cappella e Monte San Quirico fino al ponte sul Serchio. Da qui Borgo Giannotti, via Augusto Passaglia, viale Matteo Civitali, viale Pompeo Batoni, piazza Martiri della Libertà, viale Carlo Del Prete, viale Lazzaro Papi, piazzale Luigi Boccherini e arrivo in viale Carducci, davanti al Campo Balilla.

Occhio ai divieti di sosta che scatteranno a macchia di leopardo anche dalle ore 20 di domani. Lungo il percorso fino a piazzale Boccherini il divieto di sosta con rimozione sarà dalle ore 8.30 di mercoledì 8 fino al completo passaggio della competizione, con chiusura totale al traffico dalle ore 14. Nell’area di arrivo (viale Carducci compreso il parcheggio omonimo, viale Cavour, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, piazza Umberto I, viale della Repubblica, Porta San Pietro): il divieto di sosta con rimozione scatterà dalle ore 20 di domani e terminerà alle 23.59 di mercoledì 8 maggio. Il divieto di transito sarà attivo dalle ore 5 fino alle ore 23.59. Porta San Pietro resterà chiusa al transito veicolare dalle ore 5 alle 23.59. Dalle ore 14 alla fine della gara le uniche porte per accedere al centro saranno Porta San Iacopo e Porta Elisa.