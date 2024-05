Graphic Novel. Nazareno Giusti poeta dei colori

Inediti, editi e riconoscimenti. Al via oggi alla Fondazione Ricci di Barga, la mostra con catalogo “Nazareno Giusti. Il poeta dei colori e delle parole”. Il percorso espositivo di 10 sezioni, a ingresso libero, racconta la notevole produzione di Nazareno Giusti, graphic novelist, giornalista e documentarista precocemente scomparso nel 2019. E domani alle 11 a Palazzo delle Esposizioni apre anche una piccola esposizione parallela e tematica dal titolo “Nazareno Giusti. Il poeta dei colori e delle parole - Il sogno del cinema italiano”.

A 5 anni dalla scomparsa, grande l’interesse verso la figura di narratore della contemporaneità che Nazareno aveva saputo interpretare con i disegni e le parole. Attraverso l’indagine storica e giornalistica e le tecniche dell’illustrazione e del fumetto, in pochi anni aveva infatti dato vita a una quantità significativa di produzioni. A presentare alla stampa il percorso espositivo Cristiana Ricci, presidente della Fondazione Ricci, Caterina Campani, sindaca di Barga, Sara Moscardini, direttrice dell’Istituto Storico Lucchese, sezione di Barga, Dario Dino-Guida per Lucca Comics & Games, Massimo Giusti, padre di Nazareno. Non solo la mostra celebra le capacità narrativa, cromatica, di ricerca delle fonti e accuratezza giornalistica di Giusti: lo confermano i contributi in catalogo. “Era chiaro che aveva un grande talento”: lo scrive il Maestro del fumetto italiano, Vittorio Giardino, che parteciperà all’inaugurazione in collegamento audiovisivo, per testimoniare il suo apprezzamento per i lavori di Nazareno, e la sua amicizia. Nel catalogo, firmano parole di stima e rammarico Marco Del Corona, referente di Giusti a "la Lettura", Edoardo Castagna, che aveva lo stesso ruolo per “Avvenire”, l’amico di sempre Vincenzo Pardini, dalle cui parole è tratto il titolo della mostra. Nel volume si trovano anche 3 articoli dello stesso Nazareno. In mostra 23 illustrazioni inedite dedicate a I Volti della Shoah, 100 complessivamente quelle esposte tra disegni e bozzetti, per la maggior parte originali, corredate da testi di approfondimento, oltre a pannelli esplicativi.