Glen Hansard, ecco il video. Il cantautore da Oscar e il magico spot lucchese

Un vero atto d’amore per Lucca e anche uno splendido spot internazionale per la nostra città. E’ appena uscito infatti sui social il video musicale di “There’s No Mountain”, nuovo brano di Glen Hansard, girato nel luglio scorso a Lucca per la regia di Myles O’Reilly. Il cantautore irlandese, premio Oscar nel 2008 per la migliore canzone (il film era “Once“), ha infatti scelto proprio la nostra città come ideale scenario per imprimere una particolare atmosfera a questa sua canzone estratta da “All That Was East Is West Of Me Now“, il nuovissimo album in uscita il 20 ottobre.

Glen Hansard era arrivato zitto zitto a luglio al “Malanima“, l’atelier di via Mordini 72, un’ex tipografia che ospita pittori emergenti ed è ormai un luogo del cuore per il cantautore. Proprio qui, il 17 luglio 2014, Glen aveva tenuto infatti il suo ormai famoso concerto “segreto“, praticamente improvvisato per pochi fortunatissimi appassionati.

Il nuovo video, disponibile da ieri su Youtube, alterna immagini pescate dal vivo nella penombra del “Malanima“ (con due bravissimi artisti lucchesi, Federica Filippelli e Federico Taddeucci, che dipingono in diretta un grande ritratto) ad altri scorci notturni di Lucca, ma anche riprese di giorno e dall’alto, con i tetti e le torri che spiccano suggestive sullo sfondo. Un gesto d’amore per la nostra città, insomma, fortemente incoraggiato dall’amico lucchese Carlo Puddu, vero promotore di questa operazione made in Lucca, anche se nel finale compaiono gli show estivi di Ferrara e Peccioli.

Il tasso di lucchesità aumenta però man mano che scorrono le immagini del video, dove spiccano due straordinari musicisti di casa nostra: Piero Perelli alla batteria e Luca Giovacchini alla chitarra. Il tutto davanti a un ristretto pubblico lucchese di fedelissimi di Glen Hansard (poteva forse mancare René Bassani dello “Sky Stone & Songs“?), che ascoltano “There’s No Mountain” rapiti nella magica atmosfera delle sue note, ora vellutate, ora ruvide, sempre capaci di portarci lontano, di farci scalare qualsiasi montagna emotiva.