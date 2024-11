Giungla Festival (Non solo) arte contemporanea

Quinta edizione del Giungla Festival (www.giunglafest.it), in programma a Lucca dal 14 al 17 novembre. Promossa dall’associazione Sofa e curato da Irene Panzani, la manifestazione ancora una volta chiama a raccolta artisti e ricercatori provenienti da diverse discipline, per esplorare nuove forme di produzione artistica e di riflessione sul presente. Tra gli appuntamenti, la presentazione in prima nazionale del volume “Il corpo delle pagine. Scrittura e vita in Carla Lonzi“ scritto da Linda Bertelli, docente di Estetica alla Scuola IMT Alti Studi Lucca e Marta Equi Pierazzini, ricercatrice e docente all’Università Bocconi e all’Accademia di Belle Arti di Brera (14 novembre, ore 17.30, chiesa di Santa Caterina). Insieme alla filosofa Elena Magalotti proporranno la lettura della vicenda esistenziale e intellettuale di Carla Lonzi. Sempre sul tema “femminile”, l’artista Lucia Veronesi presenterà “La desinenza estinta“, progetto dedicato alla cancel culture (15 novembre, ore 21, Auditorium di San Micheletto). Guido Segni, new media artist, docente all’Accademia di Belle arti di Carrara, terrà il laboratorio “Fonti Sintetiche“, scaturito dalla collaborazione con Giungla e la Biblioteca Statale di Lucca, che indaga la complessa relazione tra storia e finzione nell’era dell’intelligenza artificiale (15 novembre, ore 17.30, Biblioteca Statale). Per l’architettura: Edoardo Cresci, architetto e docente di Progettazione architettonica e urbana all’Università degli Studi di Firenze, propone il laboratorio “La via dei borghi“, dedicato alla secolare rete di sentieri che lega le frazioni montane del comune di Camaiore (15 novembre, ore 14.30, Casermetta San Regolo). Gabriele Neri, storico dell’architettura e del design, docente al Politecnico di Torino e Sara Catenacci, storica dell’arte e professionista museale, ricercatrice alla Scuola IMT, presentano il libro “La Sedia del Cece“: Riccardo Dalisi e le radici del progettare che racconta la “favola” della “Sedia del Cece” nella Napoli degli anni ’70 (16 novembre, ore 17.30, Agorà). Infine, in collaborazione con l’associazione Millimetrica, la presentazione del volume “Tangerinn“ di Emanuela Anechoum, Premio Selezione Bancarella 2024 (17 novembre, ore 15, Casermetta San Regolo).