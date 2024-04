Giocare sano con Asl e Comics & Games

Una campagna imponente, capillare, che ha coinvolto migliaia di bambini, ragazzi e adulti su tutto il territorio toscano – 424 classi per 7.920 studenti solo nella nostra provincia – prosegue con la consegna dei premi alle classi vincitrici “Slow Life – Slow Games: Gioca al ritmo giusto”, la più grande e capillare iniziativa di prevenzione contro l’azzardopatia, sviluppata dall’Azienda Usl Toscana nord ovest, in collaborazione con Lucca Crea (società del Comune di Lucca che organizza anche Lucca Comics & Games) grazie al finanziamento del Ministero della Sanità, che la Regione Toscana ha destinato alla realizzazione di un piano di contrasto al gioco d’azzardo. “Slow Life - Slow Games: Gioca al ritmo giusto”, si è concentrata nel combattere il gioco d’azzardo e di “prevenirlo attraverso una sana educazione al gioco, che sia pura passione e divertimento”, entrando in 240 scuole di ogni ordine e grado, entrando in contatto con 15.836 fra alunni e studenti, 13 presidi ospedalieri (in tutte le province toscane), e con quasi 7 mila adulti, attraverso iniziative culturali, giornate di gioco in piazza e spettacoli teatrali appositamente realizzati. Le classi toscane hanno ricevuto in omaggio oltre 13 mila giochi da tavolo per educare bambini e ragazzi al gioco sano, in prevenzione all’azzardopatia.