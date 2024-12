Gestione della residenza artistica a Capannori. Associazione Aldes ha presentato una proposta

Nasce a Capannori una residenza artistica, nell’ex magazzino delle Misericordie, acquisito dal Comune. La prima associazione a farsi avanti per la sua gestione è Aldes che si è proposta per la residenza che sarà approvata e operativa entro il 31 dicembre 2025. L’obiettivo dell’amministrazione Del Chiaro, infatti, è di dotare il territorio di un polo culturale per le arti, in modo da dare una risposta concreta ai giovani del territorio appassionati di musica o teatro, e anche per ospitare artisti di fama nazionale ed internazionale.

Per garantire la maggior partecipazione possibile al progetto, il Comune emetterà nei prossimi giorni un avviso, affinché anche altri soggetti possano fornire le loro idee per valorizzare il progetto di gestione. I lavori per la conversione dell’immobile in residenza artistica prenderanno il via entro marzo. "Sarà uno spazio culturale innovativo che diventerà motore di aggregazione e produzione artistica in vari ambiti - afferma l’assessora alla Cultura, Claudia Berti - . Uno spazio che entrerà a far parte di una rete diffusa di residenze artistiche frutto della collaborazione virtuosa tra i vari soggetti del territorio. Il progetto si inserisce nell’ambito della rigenerazione urbana del centro di Capannori: dopo aver dato vita ad un’importante riqualificazione, adesso vogliamo far crescere il polo culturale di Capannori di cui già fanno parte il teatro Artè, il Museo Athena, il parco pubblico, ma anche la scuola primaria di Capannori".

"La residenza sarà intitolata a Maria Pia Bertolucci - conclude - , figura di spicco del mondo della Misericordia e del volontariato lucchese e capannorese, che avrebbe voluto che questo spazio fosse destinato a favorire l’aggregazione giovanile".