Furti in case e negozi: preso il ladro. Indagini e blitz dei carabinieri

Fermato l’autore dei colpi nei negozi e nei ristoranti di Altopascio. I Carabinieri di Altopascio alle prime luci dell’alba di domenica hanno tratto in arresto un 40enne tunisino, senza fissa dimora, pregiudicato, per di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Alle 4 di mattina una pattuglia della Stazione di Altopascio ha individuato il 40enne mentre stava percorrendo in bicicletta la via Mammianese. Considerato che l’uomo era già stato individuato dai militari come l’autore di diversi reati contro il patrimonio, hanno deciso di seguirlo per sottoporlo a un controllo, ma l’uomo riusciva a dileguarsi nelle vie del centro. Dopo pochi minuti però è stato fermato in piazza Gramsci da un altro equipaggio dei Carabinieri, che allertato dai colleghi si era dedicato alle ricerche.

A quel punto il 40enne, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha aggredito un carabiniere colpendolo al volto e spintonandolo, ma grazie alla pronta reazione dei colleghi è stato immobilizzato e poi, anche grazie all’intervento della seconda pattuglia, messo in sicurezza.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un orologio marca Audemars Piquet del valore di circa 35mila euro, una bicicletta tipo mountain bike, un borsello contenente un paio di occhiali da sole, un portacellulare ed un paio di guanti da ciclista, tutti oggetti oggetto di furto. L’orologio era stato rubato a marzo in un’abitazione a Camaiore, mentre bici e altri effetti personali la notte stessa in una casa di Altopascio. E’ stato inoltre rinvenuto un piccolo quantitativo di hashish che deteneva per uso personale.

Negli ultimi giorni, inoltre, i carabinieri hanno denunciato il 40enne tunisino anche per vari furti successi nelle ultime settimane ad Altopascio. Quello a“CZ Store” con un valore della refurtiva di circa 900 euro; un furto consumato di una carta di credito all’interno di un’autovettura la mattina dello scorso 11 maggio, un furto consumato presso il negozio di parrucchieri “Franchi” la notte dello scorso 12 maggio, ma non solo. I Carabinieri ritengono anche di avere concreti elementi per ritenere che l’uomo sia l’autore anche dei furti alle attività “Vacca Boia”, “La Dogana” e “Sukai Sushi”, tutti nel mese di maggio.

L’arresto è stato già convalidato dal giudice del Tribunale di Lucca, che ha disposto che l’uomo resti in carcere.