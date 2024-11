Fondi, il Tar dice no al “Boccherini“

Il Tar ha respinto la ulteriore domanda cautelare presentata dal Conservatorio “Luigi Boccherini” per ottenere la sospensione dell’erogazione dei contributi statali riconosciuti in favore dei soggetti risultati assegnatari della procedura bandita dal Comitato promotore per le celebrazioni pucciniane. “ Sono particolarmente soddisfatto – commenta il presidente del Comitato, Alberto Veronesi – in un giorno tanto importante per Giacomo Puccini, il 29 novembre, che il Tar della Toscana abbia respinto la ulteriore e strumentale richiesta di sospensiva del Conservatorio Boccherini, relativa ai lavori del primo bando di Tutela dei Luoghi Pucciniani. Su questa aggressiva azione del Conservatorio sono stati costruiti teoremi, insigni consiglieri regionali hanno riempito paginoni di insulti, giornali nazionali hanno fatto titoli in prima pagina definendo il Comitato e il suo presidente con termini ingiuriosi. Voglio proprio divertirmi a vedere se qualcuno presenterà delle scuse e offrirà il pieno rispetto a chi per due anni ha sacrificato la propria vita professionale e le proprie risorse personali per onorare degnamente Giacomo Puccini. Con questa sentenza il Comitato ricomincia a erogare fondi, anche sul primo bando, a chi ha lavorato nell’interesse della comunità”.