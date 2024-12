Filarmonica Verdi. La premiazione

La premiazione di quattro suoi componenti, che hanno scritto tante pagine della storia artistico-musicale della Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Castelnuovo, presieduta da Marco Togneri e diretta da Stefano Pennacchi, ha caratterizzato la festa di Santa Cecilia 2024 del gruppo musicale del capoluogo garfagnino, che ha accompagnato la Messa con l’esecuzione di alcuni brani. E’ seguito poi il tradizionale ritrovarsi a tavola per alcune ore di allegria, per fare sempre più gruppo anche al punto di vista umano, tra giovani e veterani, e per guardare con fiducia al futuro. "Quest’anno – racconta il presidente Marco Togneri- abbiamo festeggiato quattro nostri storici musicisti, a cominciare da Stefano Viviani che nel 2024 ha raggiunto i 35 anni dall’esordio nella banda di Castelnuovo. Poi musicisti Lirio Valdrighi, Anselmo Bonini e Mauro Turriani per il loro trentesimo anniversario di servizio in banda".