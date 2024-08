Festival dei Laghetti. Seconda edizione

Oggi appuntamento con la seconda edizione del Festival dei laghetti di Lammari: un evento, che si articola su più manifestazioni e che è organizzato dal Comitato di difesa dell’area verde, nel contesto di una giornata di sensibilizzazione contro la realizzazione dei nuovi assi viari della Piana. Le attività iniziano alle ore 17, al Parco "Ilio Micheloni", con la passeggiata ecologica intorno ai laghetti. Un’allegra camminata, durante la quale si potrà apprezzare la bellezza incontaminata dei luoghi e la loro straordinaria biodiversità.

La passeggiata si articola in percorsi di diversa lunghezza e si può scegliere fra 4, 8 e 12 km. La camminata è comunque valevole per il trofeo podistico Lucchese nel quale è inserita e per chi la completa, sono previsti ricchi premi e ricordi per tutti i partecipanti. A seguire è prevista la possibilità di accedere a delle degustazioni accompagnate da birra. Sempre nel pomeriggio, via all’intrattenimento per i più piccoli: con uno spettacolo dedicato ai bambini. Per gli adulti invece, alle ore 20,30, è organizzato un talk show, condotto da Fabio Saccomanni, con gli esponenti del forum della Salute e l’Ambiente, sulle ragioni che hanno spinto 5 mila cittadini a dire "no" al tracciato degli assi viari. Dalle ore 19 al via alla cena con la zuppa alla contadina, porchetta lammarese e torte casalinghe, con l’apertura dello spazio gastronomico.

Durante il pomeriggio è previsto anche un omaggio al Maestro Giacomo Puccini, proposto al pianoforte da Antonio Cipriani, accompagnato dalla soprano Serena Suffredini. Dopo cena, alle ore 21,30, invece via ai concerti con la partecipazione di due band che vanno per la maggiore: "Baldo degli Ubaldi" e "Le formiche nell’orto".