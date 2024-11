Festa per la Misericordia. Inaugurata nuova ambulanza

Inaugurata a Castelnuovo una nuova ambulanza di tipo A, che entra a far parte del parco mezzi della locale Misericordia, diretta dal governatore Mauro Giannotti. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza delle massime autorità cittadine, delle associazioni e di coloro che a vario modo hanno contribuito all’acquisto di questa ambulanza di tipo A, ovvero un mezzo che risponde a tutte le caratteristiche richieste per svolgere il servizio di emergenza 118. La nuova ambulanza, in particolare, è stata acquistata grazie al contributo di aziende e associazioni di Castelnuovo e della Valle del Serchio, a cui si è aggiunto un importante contributo della Fondazione Crl.

"Grazie alla solidarietà di tutti - ha affermato il governatore Giannotti - , l’inaugurazione di un nuovo mezzo è un momento importante che sintetizza perfettamente lo spirito di comunità e di collaborazione che caratterizza da sempre la nostra città. Questo nuovo mezzo rappresenta anche un ulteriore gradino per un servizio di intervento e di assistenza sempre più capillare e tempestivo a favore di tutta la popolazione". "Il senso di solidarietà tra i cittadini di Castelnuovo - ha aggiunto Giannotti - e l’attenzione dell’amministrazione comunale verso il volontariato permette di raggiungere risultati spesso non immaginabili. L’esempio lo abbiamo anche in questa occasione con l’obiettivo raggiunto dell’acquisto del nuovo mezzo di soccorso. Tutte le associazioni si sono rese parte attiva per aiutarci a concretizzare il nostro progetto in favore di tutta la cittadinanza. Lavorare insieme con le associazioni del territorio, mai in concorrenza, ma con spirito di condivisione, è ciò che vogliamo coltivare e raggiungere, per rispondere concretamente a una società che si trasforma con una velocità impressionante".

La Misericordia di Castelnuovo, fondata nel 1451, ogni anno organizza vari corsi di livello base e di livello avanzato per soccorritori, come quello in svolgimento che ha preso avvio lo scorso 10 ottobre.

Chi fosse interessato a partecipare ai prossimi corsi più chiedere informazioni a Silvia 340.2177875 e Alessia 328.2441189 oppure al centralino della Misericordia in viale Pascoli, 0583.644414. Attualmente i volontari della Misericordia sono circa 110 di cui 25 formati anche per il servizio di Protezione civile.

Dino Magistrelli