Festa del Vino. In arrivo il gran finale

Qualche capriccio di Giovepluvio ma l’edizione 2024 della festa del vino di Montecarlo andrà regolarmente in archivio. Stasera ultimo evento al Salotto del vino e del verde nel cortile del palazzo Pellegrini Carmignani, con protagonista il sigaro toscano, abbinato ai doc locali. Parcheggio con navetta in località Luciani, per chi arriva dal versante Valdinievole. Poi quello alla Fornace (consigliato per chi arriva da Lucca) e il Campone, sotto piazza d’Armi, in parte riservato a residenti ed autorizzati. Domenica 8 settembre gran conclusione con la processione dedicata alla Madonna del Soccorso. Venerata dai montecarlesi poiché, si narra nella leggenda, li salvò dall’attacco dei pisani, mettendoli in fuga con la sua apparizione e preservandoli dalla peste, che colpì tutti i paesi limitrofi ma non Montecarlo.

Come sempre, vi parteciperà tutto il paese. Stabilito il percorso della processione che avrà in testa la reliquia e l’immagine della Madonna. Si parte da via della Collegiata, poi si prosegue verso via Carmignani, piazza Garibaldi, via Cairoli, via Carli, uscita da Porta Fiorentina, via di Contea, rientro da porta Nuova, via del Cerruglio e via della Collegiata. Benedizione del paese ed esibizione della Filarmonica Puccini. Sempre domenica 8 settembre inaugurazione del salone parrocchiale intitolato a Monsignor Giovanni Bianchi.

Prima, però, alle 11, Santa Messa solenne. Poi sarà tempo di bilanci per una manifestazione che strizza l’occhio all’edizione numero 60, tra quattro anni, che di solito colleziona circa 50 mila visitatori nei dieci giorni di programmazione. Festa che vede coinvolte tutte le associazioni di volontariato del territorio.

Massimo Stefanini