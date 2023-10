Fashion in Flair 2023 per tre giorni è shopping a ingresso libero

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, sarà il Real Collegio ad ospitare la XIV Edizione di Fashion in Flair, mostra mercato di prodotti artigianali Made in Italy. Una prestigiosa vetrina per 112 selezionati artigiani italiani, rappresentanti dell’alto artigianato Made in Italy, organizzata dall’Associazione culturale “Eccellenti Maestrie“. Tre giorni di shopping per scoprire le proposte moda autunno-inverno: abbigliamento, borse, scarpe, cappelli e foulard, cravatte e farfallini, insieme a gioielli, profumi e prodotti per il corpo, faranno da protagonisti insieme a complementi d’arredo per la casa.